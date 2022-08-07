إحالة أوراق شقيقين للمفتي لاتهامهما بقتل شخص حرقا في كفر الشيخ

أحالت محكمة جنايات فوة بكفر الشيخ، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أحمد فهمي يونس، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم محمود أبو حطب والسيد عباس السيد، وسكرتارية أحمد جبر إبراهيم، أوراق شقيقين إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما، وحددت جلسة 5 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

أحداث القضية

وترجع أحداث القضية رقم 8616 لسنة 2021 جنايات قلين، والمقيدة برقم 4069 لسنة 2021 كلي كفر الشيخ، حيث جرت الواقعة بقرية المنشية الكبرى التابعة لمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، في 30 يونيو لعام 2021، بقيام كل من «أ. ع» 26 عاما، ويعمل نقاش، مقيم بقرية المنشية الكبرى بمركز قلين، و«ع . ع»، 23 عاما، وهما شقيقين، باستعراض القوة ولوحا بالعنف ضد المجني عليهما «م . ف» و«م . ع»، بترويعهما وإلحاق الضرر بهما، وإحرازهما أسلحة بيضاء ومواد تساعد على الاشتعال وتعريض حياتهم للخطر وتكدير الأمن والسلم العام.

قرار الإحالة للمتهمين

وتبين من قرار إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بفوة، قيام المتهمين بقتل المجني عليه الأول «م . ف»، مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم على ذلك، وأعدا لهذا الغرض سلاحا أبيضا ومواد بترولية تساعد على الاشتعال، وذلك من خلال سكب المواد البترولية عليه فأحدثا به الإصابات الموضحة في تقرير الصفة التشريحية، كما تم إصابة الثاني بإشعال النيران فيه من خلال مادة تساعد على الاشتعال، حيث كانا يشرعان في قتله هو الآخر.

وقررت محكمة جنايات فوه بكفر الشيخ، بالدائرة الأولى، حكمها السابق ذكره.