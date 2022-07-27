والد «ضحية الـ5 جنيه» بعد إحالة المتهم للمفتي: «النهاردة أسعد يوم»

في أول تعليق له بعد صدور قرار محكمة شبين الكوم، في محافظة المنوفية، بإحالة المتهم بقتل ابنه إلى مفتي الجمهورية، تمهيداً للحكم بإعدامه، اعتبر «أيمن الرجبي»، والد الشاب «سامي»، الذي قتل بسب خلافات على 5 جنيهات، أن اليوم هو أسعد يوم يمر عليه منذ مقتل ابنه، مؤكداً أن قرار المحكمة أطفأ النيران المنتشرة في قلوب الأسرة بالكامل، مشيراً إلى أن مقتل ابنه كان بمثابة صدمة للجميع في العائلة.

والد «سامي»: ابني اتقتل بسبب خمسه جنيه

وأضاف والد «سامي»، المعروف بـ«ضحية الـ5 جنيه»، في تصريحات لـ«الوطن» مساء اليوم الأربعاء، أنه كان سعيداً بعد قرار المحكمة بإحالة أوراق المتهم إلى المفتي تمهيداً للحكم بإعدامه، مشيراً إلى أن المتهم نظر إلى الجهة الأخرى فور صدور قرار المحكمة، واعتبر أن القرار جاء عادلاً وسريعاً، لأن «القضية واضحة في كل شيئ»، حسب قوله.

وأضاف «الرجبي» أنه والأسرة عاشوا فترة صعبة خلال الفترة الأخيرة، بعد مقتل ابنهم بطعنتين غادرتين أثناء العوده من العمل في مركز تلا بالمنوفية، بسبب خلافات سابقة على 5 جنبهات، مؤكداً أن ابنه لم تكن تربطه أي علاقه بالمتهم، وإنما حدثت المشكلة بعدما طلب المتهم من ابنه 5 جنيهات، دون سابق معرفة، واعتدى المتهم على ابنه، وحصل ابنه على حكم بالحبس ضد المتهم، فتربص به واعتدى عليه.

والدة «ضحية الـ5جنيه»: كنت حاسة إنه معانا

ومن جانبها، أبدت والدة الشاب «سامي أيمن الرجبي» سعادتها بعد إحالة أوراق المتهم بقتل ابنها إلى مفتي الجمهورية، وأكدت أن القرار جاء انتصاراً للحق، لأن من قتل يقتل ولو بعد حين، ووصفت لحظة صدور قرار المحكمة بأنها أسعد اللحظات التي مرت عليها منذ وفاة ابنها، وأضافت أن الفرحة لم تدخل قلبها أبداً، بعد وفاة ابنها، ولكن «اليوم حسيت إن حقه رجع».

وأضافت في تصريحاتها لـ«الوطن»: «كنت حاسه طول المحاكمة النهاردة إن ابني سامي معانا في المحكمة، وأول مرة أحس الإحساس دا، ولما أصدرت المحكمة قرارها بإحالة المتهم لفضيلة مفتي الجمهورية، كنت فرحانة ومبسوطة، لأن المتهم يستاهل أكتر من كدا».

إحالة المتهم بقتل شاب بسبب 5 جنيه للمفتي

وقررت محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، في جلستها اليوم الأربعاء، بإحالة أوراق المتهم بقتل الشاب «سامي أيمن الرجبي»، إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي في الحكم بإعدامه.