إصابة 6 عمال في انقلاب تروسيكل على طريق النوبارية بالبحيرة.. «أسماء»

شهد طريق النوبارية بمحافظة البحيرة، وقوع حادث انقلاب تروسيكل محمل بالعمالة، ما أدى إلى إصابة 6 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وجرى نقلهم إلى مستشفى غرب النوبارية العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

إخطار بإصابة 6 عمال

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، يفيد استقبال مستشفى غرب النوبارية 6 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر انقلاب تروسيكل أمام منطقة اليشع التابعة لذات المركز، وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة، كما تم تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

تحديد هوية المصابين

بالانتقال إلى مكان الحادث، تبين إصابة كلا من محمد خميس الشربيني، 28 سنة، مقيم النوبارية، عامل، مصاب بكدمات متفرقة من الجسم واشتباه نزيف في البطن، ورضا خميس الشربيني، 38 سنة، عامل، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الساق اليمنى، وصدقي طلبة بسيوني، 52 سنة، مصاب باشتباه نزيف في البطن وكسر في الذراع اليسرى، وفارس عبدالناصر محمد، 29 سنة، مصاب بكسر في الحوض، وأيمن جمعة محمد، 27 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، ونادر الصافي محمد، 18 سنة، مصاب بكسر في الحوض واشتباه ما بعد الارتجاج، وجميعهم عاملين ويقيمون بمدينة النوبارية.

تحرير محضر بالواقعة

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى غرب النوبارية العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.