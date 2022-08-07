اتحاد الشرطة الرياضي يستضيف شباب حي الأسمرات لقضاء يوم ترفيهي

استضافت وزارة الداخلية شباب وبراعم حي الأسمرات لقضاء يوم رياضي وترفيهي داخل نادي اتحاد الشرطة الرياضي، حيث نجحت الدولة بإنشاء مجتمعات حضارية جديدة كبدائل للمناطق التي شكلت على مدار سنوات طويلة خطورة على قاطنيها، والذي يعتبر حي الأسمرات واحدا من تلك البدائل التي احتضنت أعدادا كبيرة منهم وغيَّرت مجرى حياتهم للأفضل في إطار حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على توفير حياة كريمة لهم.

دعوة لشباب وبراعم حي الأسمرات لممارسة جميع الأنشطة الرياضية وقضاء يوم رياضي وترفيهي

وقدمت وزارة الداخلية دعوة جديدة لشباب وبراعم حي الأسمرات لممارسة جميع الأنشطة الرياضية والاستمتاع بقضاء يوم رياضي وترفيهي، حيث تم اصطحابهم لنادي اتحاد الشرطة الرياضي وتوزيع الملابس الرياضية عليهم في إطار مبادرة «كلنا واحد» برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

طفل: اتحاد الشرطة كرمنا وشرفنا

وعبَّر الأطفال والشباب عن فرحتهم بقضاء اليوم، حيث قالت طفلة من الأطفال: «مكناش نتخيل النهارده نيجي نادي اتحاد الشرطة، وبشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي اللي جمعنا وخلاني آجي أشوف نادي اتحاد الشرطة، واتحاد الشرطة كرمنا وشرفنا تشريف حلو واليوم كان جميل».

شابة: لما روحت الأسمرات قدمت في النادي وكل الأفكار اللي في دماغي اتغيرت

وقالت إحدى الفتيات: «حياتنا بقت جميلة لما روحنا حي الأسمرات، المكان جميل جدا ومتطور جدا، بقيت شاطرة في دراستي وبروح أماكن جديدة»، وقالت فتاة أخرى: «حياتي اتغيرت 100%، وكنت في الأول مكانش في بالي أعمل حاجة، ولكن لما روحت الأسمرات قدمت في النادي وكل الأفكار اللي في دماغي اتغيرت».