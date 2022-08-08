حظك اليوم برج العذراء الاثنين 8-8-2022 عاطفيا ومهنيا

مع الشريك والعائلة الوضع الفلكي دقيق فلا تبالغ عزيزي مولود برج العذراء، هكذا كشفت توقعات وحظك اليوم لخبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد على الصعيدين العاطفي والمهني لهذا المولود الذي ينتمي له الكثير من المشاهير، لعل أبرزهم مطرب الرومانسية الفنان الكبير كاظم الساهر والمطرب اللبناني وائل كافوري، والفنانة ريهام حجاج.

ووفق رؤية خبراء الفلك عن مواليد برج العذراء، فإن هذا أصحاب البرج معروفون بعواطفهم الجياشة، فهم متحدثون لبقون هادئون في تعاملهم مع الآخرين، كما أنهم مخلصون للطرف الآخر، إذ يشعرون دائمًا بالمسؤولية لحماية من يحبون.

اليوم الاثنين الموافق 8 أغسطس الجاري، تقدم بوابة «الوطن» ضمن الموضوعات الإخبارية التي تنشر على مدار الساعة، للمهتمين بمتابعة مجال الفلك وحركة الكواكب والقمر والشمس، حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج العذراء اليوم، القمر في وضع معاكس، وعليك أن تتحكم في انفعالاتك، وأن تحمي نفسك من بعض الفضوليين والمتدخلين في شئونك.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي تقول «فؤاد»، إن أصحاب هذا البرج اليوم، الوضع الفلكي دقيق.. قد تكون هناك ضغوط أو ينشأ سوء تفاهم قد يصل إلى حد العناد كثيرا.. لا تبالغ في حساسيتك.