روسيا تسير 8 رحلات أسبوعية إلى شرم والغردقة ابتداء من الثلاثاء المقبل

تبدأ بعد غد الثلاثاء، شركات السياحة الروسية، في تسيير نحو 8 رحلات أسبوعية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة، وذلك عبر إحدى شركات الطيران المصرية الخاصة.

وقال محمد فلا عضو جمعية مستثمري السياحة بالبحر الأحمر، إن تسيير روسيا لتلك الرحلات خلال الموسم السياحي الصيفي ورغم العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها جراء الحرب الروسية الأوكرانية تشير إلى أمرين؛ الأول أن المقصد السياحي المصري واحد من أهم المقاصد التي يفضل الروس زيارتها، والثاني أن الشتاء المقبل يشهد زيادة في أعداد الروس القادمين لمصر.

حل مشكلة الطيران

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن أكبر مشكلة كانت تواجه قدوم السياح الروس إلى مصر منذ اندلاع الحرب الأوكرانية الروسية فبراير الماضي، هي عدم وجود شركات طيران قادرة على نقل السياح الروس إلى كل من شرم الشيخ والغردقة في ظل العقوبات المفروضة، لافتا إلى أن روسيا ترفع من رحلاتها المسيرة إلى المدن السياحية المصرية بكل من محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء خلال فصل الشتاء.

شرم الشيخ والغردقة خارج المنافسة خلال الشتاء

وتابع: «المدن السياحية المصرية لا يوجد لها منافس في جذب السياح القادمين من أوروبا بصفة عامة وروسيا بصفة خاصة خلال الشتاء»، مشيرا إلى أنه وفقا لمعدلات الحجوزات الحالية والمستقبلية فإن الموسم الشتوي المقبل الذي يبدأ أكتوبر المقبل يشهد زيادة في أعداد السياح الوافدين لمصر بالمقارنة بالعام الماضي.

وأشار عضو جمعية مستثمري السياحة بالبحر الأحمر إلى أن أسعار الفنادق التي يقيم بها السياح الروس بكل من شرم الشيخ والغردقة لن تشهد أية زيادة عن أسعار العام الماضي، وذلك نظرا لاستمرار التعاقدات التي أبرمتها الشركات السياحية الروسية مع المنشآت الفندقية المصرية وفقا للأسعار القديمة .