الجامعة العربية تدين اقتحام مستوطنين إسرائيليين للمسجد الأقصى

أدانت جامعة الدول العربية، اقتحام مستوطنين إسرائيليين للمسجد الأقصى اليوم الأحد.

تحميل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية الاقتحام

وحمّل جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام، الحكومة الإسرائيلية المسئولية عن السماح لقوى التطرف، ومن بينهم أعضاء كنيست، بإشعال الموقف على هذا النحو الخطير.

استفزاز الفلسطينيين

وأشار المتحدث إلى أنَّ الانتهاكات الإسرائيلية في القدس تأتي تزامناً مع العدوان الغاشم على غزة، ومن شأنها الإسهام في إشعال الموقف وتوسيع دائرة المواجهات عبر تأجيج المشاعر واستفزاز الفلسطينيين، مُحملاً الحكومة الإسرائيلية المسئولية عن تبعات هذه السياسة.