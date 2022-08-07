المعمل الجنائي يعاين حريق محل للحلويات في بنها: ماس كهربائي السبب

انتقل فريق من المعمل الجنائي، لمعاينة آثار حريق شب اليوم في أحد المحلات التجارية ومطاعم الحلويات بمنطقة الفلل ببنها في محافظة القليوبية، وأتت على محتوياته بالكامل.

وتبين من المعاينة الأولية أن الحريق شب في المحل بسبب ماس كهربائي وجاري تحديد ملابسات وتفاصيل الحادث بالكامل في تقرير المعمل النهائي، فيما طلبت جهات التحقيق باستعجال تقرير المعمل الجنائي لبيان ملابسات وظروف الحادث وسماع أقوال صاحب المحل وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تفاصيل حريق مطعم بنها

وكانت قوات الحماية المدنية بالقليوبية قد تمكنت من السيطرة على حريق نشب بمطعم حلويات وكافيه بمدينة بنها بمحافظة القليوبية حيث تمكنت جهود رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة دون خسائر بشرية أو ثمة إصابات وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت ندب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق وبيان أسبابه وملابساته وطلب تحريات المباحث.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ لعمليات النجدة من بنشوب حريق بمطعم حلويات وكافيه بدائرة شرطة ثان بنها جراء ماس كهربائي.

تحريات حريق مطعم بنها

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين نشوب حريق بمحتويات المطعم بالكامل وجرى الدفع بـ 3 سيارات إطفاء وبفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة دون خسائر بشرية أو ثمة إصابات، وتولت النيابة التحقيق وندب الأدلة الجنائية لفحص الحريق والذي تبين من المعاينة الأولية أنه بسبب ماس كهربائي.