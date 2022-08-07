ختام فعاليات المهرجان القومي للمسرح وإعلان الجوائز غدا

يعلن المهرجان القومي للمسرح المصري، غدا الاثنين، جوائز دورته الخامسة عشرة، بدار الأوبرا المصرية بالمسرح الكبير، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة الفنانة إيناس عبد الدايم، والفنان يوسف إسماعيل رئيس المهرجان، ومديره الفنان إسماعيل مختار، وستعلن إدارة المهرجان خلال ساعات مفاجأة حفل الختام في بيان لها.

عصام السيد: حفل الختام بعنوان «يعيش المسرح»

وقال المخرج الكبير عصام السيد، مخرج حفل الختام، إن الحفل سيشهد احتفالية بعنوان «يعيش المسرح»، والتي يشارك فيها عدد من عازفي الآلات الشعبية ومصممي العرائس، وهو عبارة عن صورة درامية، تتناول كل الفعاليات التى أقيمت خلال الدورة الحالية من المهرجان واحتفاء وتكريم لكل المسرحيين الذين رحلوا خلال العام الأخير.

«يعيش المسرح» رؤية وإخراج عصام السيد، وتصميم استعراضات شيرين حجازي، وديكور محمد الغرباوى، وإضاءة ياسر شعلان، والموسيقى لهيثم الخميسي، والأزياء لمروة عودة، والأشعار لطارق علي.

34 عرضا مسرحيا

و‏تنافس خلال أيام المهرجان 34 عرضا مسرحيا، وتكونت لجنة التحكيم هذا العام من الفنان القدير محمود الحديني رئيسًا، والفنان القدير كمال أبورية والناقد الكبير عبدالرازق حسين والمخرج الكبير حسن الوزير، والدكتور محمد سعد، والفنانة رجوى حامد، والموسيقار محمد سعد باشا، والمخرج هاني عبد المعتمد أمين سر اللجنة، ومحمد عبد السلام إداري اللجنة.

يذكر أن المهرجان القومي للمسرح المصري تقيمه وزارة الثقافة، وهو أكبر ملتقى مسرحي على مدار العام، إذ يضم أفضل العروض التي قدمت خلال العام من المؤسسات الثقافية المصرية المختلفة، ويهدف المهرجان إلى عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات المسرح في مصر، من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري الذي يعبر عن شخصية مصر وينشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري، وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس الخلاق، وتحفيز الفرقة المسرحية على تطوير عروضها فكريا وأدائيا وتقنيا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.