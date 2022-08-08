القوات الروسية تسقط 8 طائرات أوكرانية بدون طيار في خاركوف ودونيتسك

أعلنت قيادة سلاح الجو الأوكراني، أن القوات الروسية قصفت بالصواريخ منشآت عسكرية في منطقة «فينيتسا» الواقعة في غربي وسط البلاد، مشيرة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إلى سقوط ضحايا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

10 انفجارات في ضواحي قرية بافليفكا في بيلوبيليا

بدورها، دمرت القوات الروسية خطوط كهرباء ومزرعة في منطقة «سومي» الواقعة شمال شرقي البلاد، وأشار رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في المنطقة، دميترو زيفيتسكي، على «تليجرام»، إلى 10 انفجارات في ضواحي قرية بافليفكا في بيلوبيليا.

وأضاف زيفيتسكي، أن 6 منازل سكنية تضررت، وبرج مياه، ومحول كهربائي وخط كهرباء، مشيرا إلى عدم وجود مصدر للطاقة.

وأوضح المسؤول الأوكراني أن القوات الروسية قصفت أطراف قرية بيسكي، مع تسجيل 13 انفجارًا، فيما وقع 16 قصف مدفعي على أطراف قرية أولانوفو.

القوات الروسية تقصف أطراف قرية «مانوخيفكا» بـ«نوفا سلوبودا»

كما قصفت القوات الروسية بالمدفعية أطراف قرية «مانوخيفكا» بمنطقة «نوفا سلوبودا»، وأشار رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة «سومي»، إلى تسجيل 13 انفجارا، ما أسفر عن إلحاق أضرار بمزرعة وحظيرة للآلات الزراعية، كما تضررت خطوط الكهرباء.

ودمرت موسكو، 45 ألف طن من الذخيرة في «نيكولاييف» قدمها حلف شمال الأطلسي «الناتو» إلى أوكرانيا، وأشارت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إلى إصابة 3 مواقع قيادة، بما في ذلك كتيبة من «اللواء الآلي الأوكراني 66» في منطقة أوشيريتينو، وكتيبة من لواء «الدفاع الإقليمي 109» في منطقة بيريستكا بـ«دونيتسك»، فضلا عن القوى العاملة والمعدات العسكرية الجيش الأوكراني في 173 مقاطعة.

مقتل أكثر من 100 من «النازيين» الأوكرانيين في «خاركوف»

كما قتل الطيران الروسي، أكثر من 100 من «النازيين» الأوكرانيين في «خاركوف»، وحوالي 200 عسكري أوكراني في «دونيتسك». وأضافت الدفاع الروسية، أن أنظمتها للدفاع الجوي، أسقطت 8 طائرات بدون طيار أوكرانية في المناطق السكنية في عدة مناطق بـ«خاركوف» و«دونيتسك».

من جانبها، أطلقت القوات الأوكرانية، أمس الأحد، أكثر من 400 ذخيرة على جمهورية «دونيتسك» الشعبية، فيما أشاتر السلطات في الجمهورية، إلى مقتل 3 أشخاص، وإصابة 14 آخرين.

بدورها، فقدت موسكو ما لا يقل عن 5083 قطعة من المعدات العسكرية في حربها مع أوكرانيا منذ العملية العسكرية الخاصة لموسكو في 24 فبراير الماضي.