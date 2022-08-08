انفجارات وعمليات قصف وإنقاذ مهاجرين في 4 دول عربية

شهدت عدد من الدول العربية، خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث، كان من أبرزها، الانفجارات العنيفة التي هزت جنوبي العاصمة اليمنية صنعاء، جراء فشل الحوثيون، في إطلاق صاروخ من «معسكر الحفا»، فيما أعلنت موسكو، تسجيل 4 حالات قصف من مسلحي جبهة النصرة في منطقة إدلب لوقف التصعيد. كما شهدت تونس، إنقاذ السلطات، 255 مهاجرا غير شرعي خلال 17 محاولة للهجرة إلى إيطاليا.

وأشارت مصادر لقناة «العربية» الإخبارية، إلى وقوع انفجارات عنيفة في جنوبي العاصمة اليمنية «صنعاء»، التي يسيطر عليها الحوثيون، يرجح أنها في مخزن سلاح للحوثيين.

وفرض الحوثيون، طوقا أمنيا على محيط معسكر الحفا جنوب صنعاء، ومنعت الاقتراب منه، بالتزامن مع وصول سيارات الاسعاف.

سماع دوي انفجارين في معسكر

وقال مصدر عسكري، إن الانفجار ناجم عن فشل الحوثيين في إطلاق صاروخ من «الحفا» جنوبي العاصمة، فيما أشار مصدر آخر، إلى سماع دوي انفجارين في المعسكر. ورجح المصدر، أن يكون انفجار الصاروخ قد امتد إلى متفجرات أخرى، وفقا لما ذكرته وكالة «خبر» اليمنية.

وأكد المصدران، أنه لم يسمع تحليق للطيران في أجواء العاصمة اليمنية صنعاء.

وفي سوريا، أعلن المركز الروسي للمصالحة، في سوريا مساء أمس الأحد، تسجيل 4 حالات قصف من النصرة الإرهابية في منطقة إدلب لوقف التصعيد شمال غربي سوريا، مشيرا إلى تسجيل 3 عمليات قصف في محافظة حلب، وعملية واحدة في إدلب.

تونس تعلن إنقاذ 255 شخص خلال 17 محاولة للهجرة غير الشرعية

وفي تونس، أعلن خفر السواحل التونسي، أمس الأحد، إنقاذ 255 مهاجرا غير شرعي خلال 17 محاولة للهجرة إلى إيطاليا، أمس الأول السبت، ومن بين المهاجرين 170 شخصا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء والبقية تونسيين، فوقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ووصل 34 ألف شخص بحرا إلى إيطاليا منذ مطلع العام الجاري 2022 حتى 22 يوليو الماضي.

وفي وقت سابق، أنقذ حرس الحدود البحري التونسي، 22 مهاجرا غير شرعي بينهم 9 أطفال و 3 نساء، تعطل مركبهم قبالة سواحل ولاية «المنستير» شرق تونس، كانوا في طريقهم إلى السواحل الأوروبية

وفي السعودية، أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي، أن عقوبة حرق الأشجار أو سكب المواد الضارة عليها أو على تربتها غرامة تصل إلى 40 ألف ريال، مطالبة بالإبلاغ عن أي حالات اعتداء على البيئة أو الحياة البرية في البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.