إصابة 5 أشخاص في انقلاب موتوسيكل وتصادم سيارتين بالغربية

أصيب 5 أشخاص، بكسور وكدمات وجروح متفرقة في الجسد، في حادثي سير شهدتهما طرق محافظة الغربية، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق.

وحررت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الغربية محضرين بالواقعتين، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق، فيما نُقل المصابون إلى المستشفيات لتلقي العلاج، بواسطة سيارات الإسعاف، ورُفع حطام الحادثين من نهر الطريق.

انقلاب موتوسيكل

وشهد طريق «القرشية - طنطا»، انقلاب دراجة نارية «موتوسيكل»، ما أسفر عن إصابة شخصين بإصابات متفرقة، وتم نقلهما لمستشفى طنطا الجامعي للعلاج.

وتلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز السنطة، بورود بلاغ لشرطة النجدة بانقلاب موتوسيكل على طريق «القرشية - طنطا»، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتم نقل المصابين، وهما «حامد م.ب» و«فوزي.ا.ال»، مقيمين بقرية ميت يزيد، لمستشفى جامعة طنطا لتلقي الإسعافات، وحُرر محضر بالواقعة، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تصادم سيارتين ملاكي

وعلى طريق «مشلة - قصر نصر الدين» بدائرة مركز كفر الزيات، وقع تصادم بين سيارتين ملاكي، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتم نقله إلى مستشفى طنطا الجامعي.

وتلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطاراً من العميد مأمور مركز شرطة كفرالزيات، بورود بلاغ يفيد بوقع حادث مروري على طريق «مشلة - قصر نصر» الدين بدائرة المركز وسقوط مصابين.

وتبين من التحريات والمعاينة الأولية التي قام بها ضباط مباحث مركز شرطة كفر الزيات، تصادم سيارتين ملاكي في حادث مروري بسبب اختلال عجلة القيادة في يد سائق ، ونتج عن الحادث إصابة 3 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

وحررت الأجهزة الأمنية محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق والتي قررت سرعة تحريات المباحث ومعرفة ملابساتها.