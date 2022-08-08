أقسام كلية الهندسة الإلكترونية بجامعة المنوفية.. مدة الدراسة 5 سنوات

بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة، بدأ الطلاب في البحث عن الكليات التي تؤهلهم لسوق العمل بشكل كبير، وذلك وفقًا لتنسيق الجامعات ومجموع الطالب، ويشهد سوق العمل حاليا تطورا واختلافا في المهن المطلوبة نتيجة التطور التكنولوجي المستمر خلال السنوات الماضية، ومن بين الكليات التي يبحث عنها الطلاب حاليا، كلية الهندسة الإلكترونية بجامعة المنوفية.

وتعد كلية الهندسة الإلكترونية بجامعة المنوفية واحدة من الكليات التي تهتم بتخصص واحد في علوم الهندسة وهو علم الإلكترونيات، إذ تهدف لتخريج طلاب لديهم خبرة ومهارات مهنية في مجال الهندسة الإلكترونية، وتقبل الكلية الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة شعبة العلمي رياضة.

الدراسة في كلية الهندسة الإلكترونية بجامعة المنوفية

تبلغ مدة الدارسة بكلية الهندسة الإلكترونية بجامعة المنوفية خمس سنوات، إذ تبدأ بسنة إعدادية عامة لجميع الطلاب، ويأتي التخصص في السنة الثالثة من الدراسة باﻷقسام المختلفة.

أقسام كلية الهندسة الإلكترونية بجامعة المنوفية

وتتعدد أقسام كلية الهندسة الإلكترونية بجامعة المنوفية، بينها قسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات الكهربية وقسم هندسة الإلكترونيات الصناعية والتحكم وأيضا قسم هندسة وعلوم الحاسبات وقسم الهندسة الطبية.

الدكتور مجدي حمزة، الخبير التربوي، قال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن إنشاء كلية الهندسة الإلكترونية تعد فرصة كبيرة للشباب في المستقبل للعمل في هذا مجال الإلكترونيات، وخاصة أن الدولة تهتم بشكل كبير في الفترة الحالية بالتعليم التكنولوجي، ويتمثل هذا في كليات الذكاء الاصطناعي والنانوتكنولوجي وغيرها من الكليات التكنولوجية.

وتابع الخبير التربوي، إن الكليات التكنولوجية الجديدة لها الأولوية الآن لمساهمتها في تحقيق تنمية شاملة، ما يساعد على دخول سوق العمل بقوة ومواكبة التطور الحاصل فيه، مشيرا أن الطلاب الذين يلتحقوا بالكليات الإلكترونية يكون لديهم فرص أفضل في المستقبل بخلاف الكليات النظرية.