بالأسماء.. محافظ الشرقية يُهنئ أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية 

قدم الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، التهنئة للطلاب من أبناء المحافظة الحاصلين على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية في شهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2021/ 2022، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.

أسماء أوائل الثانوية الأزهرية بالشرقية

- الطالبة آلاء أحمد أمين محمد، معهد فتيات فريد خميس النموذجي، والحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية بنسبة 99.85 % (الشعبة العلمية).

- الطالب عبدالرحمن أحمد السيد نبوي، معهد عاصم نجيب جويفل النموذجي، الحاصل على المركز الرابع مكرر على مستوي الجمهورية بنسبة 99.54% (الشعبة العلمية).

- الطالب هاشم محمود محمد عبدالعزيز، معهد صبيح الثانوي الأزهري، الحاصل على المركز الرابع مكرر على مستوى الجمهورية، بنسبة 99.54% (الشعبة العلمية).

- الطالبة فاطمة محمد حلمي، معهد فتيات كوم حلين الثانوي الأزهري، الحاصلة على المركز الثاني على مستوي الجمهورية، بنسبة 98.41% (الشعبة الأدبية).

- الطالبة يمنى محمد أبو خليل، معهد العواسجة الثانوي الأزهري، الحاصلة على المركز الرابع مكرر على مستوى الجمهورية، بنسبة 98.10% (الشعبة الأدبية).

توفير الجو المناسب للطلاب

وأعرب محافظ الشرقية عن تمنياته لجميع الطلاب المتفوقين بمستقبل واعد ومشرق في خدمة دينهم ووطنهم ، مقدماً خالص الشكر والتقدير لأولياء أمور الطلاب الأوائل على جهودهم في رعاية أبنائهم، وتوفير الجو المناسب لتفوقهم لاستكمال مسيرتهم العلمية والمشاركة في بناء الوطن وصناعه حضارته وتقدمه.