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السياحة: منح شهادة النجمة الخضراء لـ 88 فندقا صديقا للبيئة في مصر

كتب:

هاجر عمر
03:38 م | الإثنين 30 مايو 2022
مستشار وزير السياحة والآثار للسياحة المستدامة

مستشار وزير السياحة والآثار للسياحة المستدامة

قالت الدكتورة نشوى طلعت مستشار وزير السياحة والآثار للسياحة المستدامة إن التنمية المستدامة هي استراتيجية الدولة 2030، موضحة ان هناك العديد من المصطلحات الجديدة التي يصعب فهمها على غير المتخصصين منها السياحة الخضراء، وأن كلمة أخضر تعني صديق للبيئة، أما مفهوم السياحة المستدامة فهي تعني أن يقوم السائح بزيارته دون الاضرار بالاجيال القادمة من السياح، فالسياحة المستدامة ليست نوعا سياحيا مثل السياحة العلاجية وسياحة الشواطئ إنما توجه، فأي نمط سياحي يمكن اعتباره مستدام حال مراعاة القواعد.

السياحة المستدامة تستهدف 3 ركائز مهمة

وأضافت «سلامة» في حوار مع الاعلاميين أية جمال الدين وأسماء يوسف في برنامج « 8 الصبح » على قناة « dmc»، أن التنمية المستدامة تستهدف التركيز على 3 ركائز هم ركيزة اقتصادية واجتماعية وبيئية، وأن أي مشروع أو نمط سياحي حافظ على هذه الركائز مجتمعة هو سياحة مستدامة.

وأشارت مستشار وزيرة السياحة إلى البرنامج الذي اطلقته وزارة البيئة مع وزارة الآثار من ضمن مخرجات برنامج دمج صورة التنوع البيولوجي في قطاع السياحة بتمويل من مرفق البيئة العالمي ودعم من الامم المتحدة.

88 فندقا يحصلون على النجمة الخضراء  

وأوضحت مستشار وزير السياحة والآثار للسياحة المستدامة ان المخرجات التي تم الاعلان عنها مؤخرًا إصدار دليل للفنادق صديقة البيئة أي يحافظ على البيئة ولديه نظام ادارة بيئية من خلال الحصول على شهادة توثق حفاظه على البيئة، مثل مراعاة إدارة الكهرباء وإدراة المياه، مشيرة إلى أن هناك 88 فندقا صديقا للبيئة حاصلين على شهادة النجمة الخضراء في مصر.  

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