مصادر طبية: حالة مصابي تصادم سيارة و«توك توك» بالإسماعيلية شبه مستقرة

قالت مصادر طبية في مستشفي أبو خليفة للطوارئ، ان الحالة الصحية للمصابين في حادث طريق «الإسماعيلية - بورسعيد» شبه مستقرة، وأنهم مازالون يخضعون للعلاج في المستشفى.

تصادم سيارة و«توك توك»

وأضافت المصادر الطبية لـ«الوطن»، أن قسم الطوارئ استقبل مساء أمس 4 مصابين، بينهم 3 من أسرة واحدة، هما أب وطفلين، في حادث تصادم سيارة ملاكي مع «توك توك» قرب مدخل القنطرة بالإسماعيلية.

وقالت المصادر، إن المصابين اصيبوا بكسور مختلفة في أنحاء الجسم وكدمات وسحجات، واشتباه كسر في العمود الفقري لأحد المصابين جراء انقلاب «توك توك» فور اصطدام السيارة به.

أسماء المصابين

وأسفر الحادث عن إصابة كل من الأب رمضان الشاملي أحمد الظاهر، 52 سنة، بكسور مضاعفة في الجسم وجروح في القدم، ونجله «عمر»، 12 سنة، بجروح في الرأس وكدمات وسحجات في الجسم، وشقيقه «محمد»، 17 سنة، بكسر في الركبة، فيما أصيب قائد الـ«توك توك» ويدعي عماد عنتر خليفة، 40 سنة، بكسور وكدمات وسحجات في مختلف أنحاء الجسم، وجميعهم مقيمون في مركز القنطرة غرب.

وقالت المصادر الأمنية، إن الحادث وقع اثر تصادم سيارة ملاكي و«توك توك» على طريق «الإسماعيلية - بورسعيد» الزراعي، ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش باربع سيارات إسعاف الي مكان الحادث نقلت 4 مصابين إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ لتلقي العلاج اللازم

وبحسب التقارير الطبية ومحاضر الشرطة، فإن الحادث هو الثالث من نوعه على طريق «الإسماعيلية - بورسعيد» الزراعي في نفس الأسبوع.

وشهد الطريق حادثا أليما، أول أمس، جراء اصطدام سيارة ملاكي بـ«توك توك» قرب منطقة نمرة 3، ما أسفر عن اشتعال النيراان بالمربكة النارية وإصابة بعض الركاب بحروق.