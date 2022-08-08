مؤشرات تنسيق كليات الاقتصاد والعلوم السياسية 2022.. ستشهد مفاجأة

مؤشرات تنسيق كليات الاقتصاد والعلوم السياسية 2022، تُعد واحدة من أكثر عمليات البحث التي يشهدها المحرك العالمي «جوجل»، خلال الساعات الماضية، حيث يبحث عدد كبير من طلاب الثانوية العامة الناجحين وأولياء أمورهم عن المؤشرات الأولية للقبول بالكليات في المرحلة الأولى، للالتحاق بها.

تنسيق كليات الاقتصاد والعلوم السياسية 2022 يبدأ الخميس المقبل

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن بداية تنسيق الكليات 2022 خلال المرحلة الأولى بدءًا من يوم الخميس المقبل الموافق 11 أغسطس الجاري، حيث إن مؤشرات تنسيق كليات الاقتصاد والعلوم السياسية 2022 سوف تظهر عقب قيام الطلاب بتسجيل رغباتهم مع بداية المرحلة الأولى، التي تنتهى يوم الاثنين المقبل الموافق 15 أغسطس، حيث تستمر المرحلة الأولى 5 أيام.

مؤشرات تنسيق كليات الاقتصاد والعلوم السياسية 2022.. 83.4%

كشف مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لـ«الوطن» عن أن نتائج طلاب الثانوية العامة للشعبة الأدبية أظهرت انخفاض نسب شرائح المجاميع بها العام الماضي، مشيرًا إلى أن المؤشرات الأولية في تنسيق كليات الاقتصاد والعلوم السياسية 2022 ستكون مفاجأة، حيث من الممكن أن تكون 83.4%، طبقًا لشرائح المجاميع.