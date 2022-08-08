رئيس التحرير

أحمد الخطيب

نتيجة الثانوية العامة 2022

مؤشرات تنسيق كليات الاقتصاد والعلوم السياسية 2022.. ستشهد مفاجأة

كتب:

توفيق شعبان
05:20 م | الإثنين 08 أغسطس 2022
طلاب يسجلون رغباتهم في معامل التنسيق - صورة تعبيرية

طلاب يسجلون رغباتهم في معامل التنسيق - صورة تعبيرية

مؤشرات تنسيق كليات الاقتصاد والعلوم السياسية 2022، تُعد واحدة من أكثر عمليات البحث التي يشهدها المحرك العالمي «جوجل»، خلال الساعات الماضية، حيث يبحث عدد كبير من طلاب الثانوية العامة الناجحين وأولياء أمورهم عن المؤشرات الأولية للقبول بالكليات في المرحلة الأولى، للالتحاق بها.  

تنسيق كليات الاقتصاد والعلوم السياسية 2022 يبدأ الخميس المقبل

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن بداية تنسيق الكليات 2022 خلال المرحلة الأولى بدءًا من يوم الخميس المقبل الموافق 11 أغسطس الجاري، حيث إن مؤشرات تنسيق كليات الاقتصاد والعلوم السياسية 2022 سوف تظهر عقب قيام الطلاب بتسجيل رغباتهم مع بداية المرحلة الأولى، التي تنتهى يوم الاثنين المقبل الموافق 15 أغسطس، حيث تستمر المرحلة الأولى 5 أيام.

مؤشرات تنسيق كليات الاقتصاد والعلوم السياسية 2022.. 83.4%

كشف مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لـ«الوطن» عن أن نتائج طلاب الثانوية العامة للشعبة الأدبية أظهرت انخفاض نسب شرائح المجاميع بها العام الماضي، مشيرًا إلى أن المؤشرات الأولية في تنسيق كليات الاقتصاد والعلوم السياسية 2022 ستكون مفاجأة، حيث من الممكن أن تكون 83.4%، طبقًا لشرائح المجاميع.

اقرأ المزيد:

تنسيق الكليات 2022.. قبول 117 ألفا و758 طالبا بالمرحلة الأولى

تنسيق الكليات 2022.. «التعليم العالي» تعلن قواعد التوزيع الجغرافي

تنسيق الكليات 2022.. موعد فتح تحويلات تقليل الاغتراب أمام الطلاب

تنسيق الكليات 2022.. «التعليم العالي» تحدد موعد انتهاء المرحلة الأولى

تنسيق الكليات 2022.. الحد الأدنى للمرحلة الأولى علمي رياضة

تنسيق الكليات 2022.. المرحلة الأولى لطلاب أدبي بحد أدنى 64.51%
بقلم توفيق شعبان