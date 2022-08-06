رابط تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل في خطوة واحدة

رابط تحديث بطاقة التموين يبحث عنه أصحاب البطاقات التموينية عبر محرك «جوجل»، خاصة بعد مد مهلة تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين حتى 30 أغسطس الجاري وفقا للمهلة المعلنة من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، من أجل منح مهلة أكبر لأصحاب البطاقات التموينية لتحديث البطاقة وربطها برقم محمول مسجل باسم رب الأسرة في إحدى شركات الاتصالات الأربع.

رابط تحديث بطاقة التموين

ويستقبل رابط تحديث بطاقة التموين طلبات أصحاب البطاقات التموينية لإضافة رقم الهاتف على بطاقة التموين، خاصة أصحاب البطاقات الذين تسلموا رسالة تسجيل رقم الموبايل عبر بونات صرف الخبز من أجل تحديث بطاقاتهم، وذلك من خلال رابط موقع دعم مصر الرقمي بخطوة واحدة تتمثل في تدوين رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقما ثم كتابة رقم الموبايل المسجل باسم رب الأسرة صاحب بطاقة التموين.

معنى رسالة رقم المحمول تحت المراجعة على موقع دعم مصر

وباستكمال خطوات تحديث بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر، تظهر رسالة تفيد بأنَّه تمّ قبول الرقم المحمول إذا كان صحيحًا، أو أنّ الرقم تحت المراجعة في حال التأكّد من تسجيل الرقم باسم صاحب البطاقة، أما إذا تم رفض الرقم المحمول فهذا معناه أن الرقم غير مسجل باسم رب الأسرة المدون اسمه على بطاقة التموين.

تحديث بيانات بطاقات التموين

ويوجد حاليا لدى وزارة التموين ما يقرب من 20 مليون بطاقة تموين سجلوا أرقام الهواتف المحمولة لهم على منظومة الدعم، ويتبقى حاليًا حوالي 3 ملايين بطاقة تموين تجري استكمال تحديث بطاقة التموين بإضافة رقم الموبايل على البطاقة، فيما تتيح وزارة التموين أيضا إمكانية تحديث البطاقة التموينية من خلال مكاتب التموين على مستوى المحافظات.