«الداخلية» تنفي وجود تشكيل عصابي لخطف الأطفال بالقاهرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تظهر خلاله سيدتان وبصحبتهما طفلة قامت إحداهن بالطرق على باب شقة ثم انصرفن، مصحوبًا بتعليق ادعى خلاله صاحب الحساب المشار إليه، بأنهما تشكيل عصابي لخطف الأطفال.

ووفق بيان أصدرته وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، فإنه بالفحص، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي، مساعد أول وزير الداخلية للإدارة العامة بالقاهرة، واللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وا، من خلال استخدام التقنيات الحديثة، أمكن تحديد صاحب الحساب المشار إليه «سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم».

تفاصيل الفيديو المنشور على السوشيال ميديا

وبمناقشة السائق، قرر بقيامه بنشر مقطع الفيديو تلبية لطلب أحد معارفه «عامل بمقهى - مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم» تم ضبطه، وبمناقشته قرر بأنه أثناء تواجده بمسكنه حضرت سيدتان وطفلة وقمن بالطرق على باب الشقة، واستعلمت إحداهن عن المقيمين بالعقار، وبعد أن تلاحظ لهن وجود كاميرا على باب الشقه انصرفن، وأضاف بقيامه بإرسال مقطع الفيديو للمذكور لنشره على مواقع التواصل الاجتماعي اعتقادًا منه بأن السيدات حضرن لافتعال مشكلة معه.

أمكن تحديد المشار إليهن بمقطع الفيديو «ربة منزل، فتاتين نجلتي شقيقة الأولى»، بمناقشتهن قررت الأولى بأن شقيقتها «متوفاة» كانت تقيم بذات العقار بمحل الواقعة وأنها حضرت للاستعلام من الجيران للتأكد عما إذا كانت الشقة محل إقامة شقيقتها ملكها أو ملك زوجها وعقب ذلك قامت بالانصراف، وعقب علمها بما تم نشره من قبَل المذكورين قامت باتهامهما بالتشهير بسمعتها.