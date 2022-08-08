عميد هندسة الحاسب بالمنصورة الجديدة: «اللي بيتخرج عندنا بيشتغل بمرتب كويس»

برامج علمية وتخصصات تواكب التطورات البحثية في العالم، أصبحت متاحة لكل الطلاب المصريين الآن ‏مثل الذكاء الاصطناعي أو النانو تكنولوجي وغيرها التي أصبحت تستوعب عددا ‏كبيرا من الطلاب بها وذلك لما توفره من وظائف بعد التخرج سواء في ‏داخل مصر أو خارجها.‏

ضمان العمل والمرتب بعد التخرج من كلية الذكاء الاصطناعي

«إللي بيتخرج من عندنا بيشتغل وبمرتب كويس».. هكذا أكد الدكتور إبراهيم فتحي معوض عميد كلية علوم وهندسة الحاسب بجامعة المنصورة الجديدة، قائلا: «أنا أضمن للطالب الذي يتخرج في الكلية في العمل سواء ‏في داخل مصر أو خارجها».

وتابع: «لأن الذكاء الاصطناعي موجود الآن في كافة المجالات العملية، وأصبح هذا ‏التخصص يفرض نفسه في جميع الدول وبدون ما نشعر نستخدم الذكاء الاصطناعي في كل بيت، ولذلك ‏أصبحت من كليات القمة كما يريد البعض أن يطلق هذا المسمى».‏

التوسع في كليات الذكاء الاصطناعي بدأ من عام 2018

وأضاف «معوض» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن التوسع في كليات الذكاء الاصطناعي كان توجها من الدولة منذ عام ‏‏2018 وتم إنشاء مجلس وطني للذكاء الاصطناعي بل ووضع خطة استراتيجية لمصر في هذا المجال

وأكد: «أننا أصبحنا لا نكتفي بالمنهج الدراسي خلال العام بل أننا نقوم حاليا بإعطاء الطلاب المتميزين ‏برامج متخصصة وتدريب صيفي في أمن المعلومات وتطوير الألعاب الإلكترونية وغيرها من البرامج ‏التي تنمي الطالب وتساعدها على تطوير الذات»‏.