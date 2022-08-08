انطلاق التصفيات النهائية للمشروع الوطني للقراءة.. تحتضن 900 قارئ

انطلقت التصفيات النهائية لمنافسات المشروع الوطني للقراءة على مستوى الجمهورية، اليوم، في فندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتستمر 3 أيام متتالية بمشاركة 900 متسابق من مختلف المحافظات سعيا من المؤسسة إلى إحداث نهضة في القراءة وتحقيق الاستدامة المعرفية بما يسهم في تعزيز ريادة مصر الثقافية ويتماشى مع رؤية الدولة لعام 2030.

من جهته صرّح نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المعلمين الدكتور رضا حجازي أن نشاطات هذا العام كانت متميزة من حيث إقبال الطلبة بمختلف مراحلهم الدراسية على المشاركة في مسابقة المشروع الوطني للقراءة، حيث شهدت مراحل التصفيات الأولية منافسات معرفية بين الطلاب من الجنسين على مستوى مدارس محافظات الجمهورية، ما يسهم في دعم خطة الوزارة في ضوء رؤية مصر 2030.

وكيل الأزهر: مشاركة الطلاب بمسابقة المشروع الوطني للقراءة تؤكد شغفهم بشأنها

أكّد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، أنّ حضور طلاب الأزهر في مثل هذه المنافسة لا سيما هذا العام يمثل انعكاسا لدورهم المعرفي وشغفهم بالقراءة والكتاب وما وراءهما، ومسؤوليتهم في المحافظة على العلم النافع على المستويين الشخصي والمجتمعي، ما يتوافق مع رؤية الأزهر ورسالته.

وفي هذا الإطار، قال هشام السنجري، مدير المشروعات التربوية بمؤسسة البحث العلمي فرع مصر وشمال إفريقيا: «لقد تمكنت المؤسسة وبالتعاون مع شركائها في الميدان التربوي من تحقيق إنجاز عظيم في هذا العام يضاف إلى إنجازات العام الماضي»، وأشاد السنجري بكل المجهودات المبذولة منذ بداية انطلاقه في عام 2020 من أجل العودة إلى القراءة، وتعزيز الحس الوطني والشعور بالانتماء عبر دعم القيم الوطنية.

ووصل عدد المرشحين للتصفيات النهائية فيما يخص بُعْد "الطالب المثقف" إلى 648 طالبا وطالبة على مستوى وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف، يتم ترشيح 20 منهم ووصولهم إلى منصة التتويج.

أما إجمالي المرشحين على مستوى البُعْد الثاني "القارئ الماسي" فقد وصل 107 من طلاب الجامعات والمعاهد المختلفة، وستتم التصفية بينهم لاختيار العشرة الأوائل على مستوى كل الجامعات.

كما شهد الميدان التربوي والتعليمي على مستوى بُعْد "المعلم المثقف" منافسات أكثر شمولية حيث وصل إلى التصفيات 108 من المعلمين والمعلمات من مختلف التخصصات، وسيتم اختيار العشرة الأوائل من بينهم.

وفيما يختص بالبُعْد الرابع "المؤسسات التنويرية"، فقد ترشحت 10 مؤسسات إلى التصفيات النهائية من بين عشرات المؤسسات المجتمعية المشاركة في المنافسة لهذا العام، يتم ترشيح 5 منها على مستوى الجمهورية.

إجمالي القيمة المالية للمتسابقين بالمشروع الوطني للقراءة 20 مليون جنيه

ويقدر إجمالي القيمة المالية للجائزة التي سيحصل عليها جميع المتسابقين بـ20 مليون جنيه مصري لجميع المنافسات ؛ حيث يحصل فائزو البعد الأول على جوائز تبدأ من 50 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه مصري إضافة إلى كأس الطالب المثقف، كما يحصل فائزو البعد الثاني على جوائز تبدأ من 100 ألف جنيه مصري، وتصل إلى مليون جنيه للمعلم المثقف الحائز على المركز الأول وكأس المعلم المثقف.

وتبدأ جوائز البعد الثالث بجائزة مالية قدرها 100 ألف جنيه مصري لتصل إلى مليون جنيه مصري وكأس القارئ الماسي للفائز الأول، على أن تبدأ جوائز المؤسسات التنويرية من 100 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه مصري ولقب المؤسسة التنويرية للمركز الأول.