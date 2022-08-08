قرض إنشاء حضانة الأطفال من بنك ناصر بتمويل يصل لمليون جنيه

يقدم بنك ناصر الاجتماعي، تمويل إنشاء وتجديد وتوفيق أوضاع حضانات الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة تحت رعاية متخصصة، وفقًا لمعايير الجودة الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي.

وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية، شروط ومميزات الحصول على تمويل إنشاء وتجديد وتوفيق أوضاع حضانات الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة من بنك ناصر الاجتماعي.

شروط ومميزات الحصول على تمويل

الفئه المستهدفة : من 21 عام إلى 60 عامًا.

قيمة التمويل : تتراوح ما بين 20 ألف إلى مليون جنيه.

مدة السداد : 4 سنوات حد أقصى.

قيمة العائد : 5.7% سنويًا.

المستندات المطلوبة للحصول على تمويل

- المستندات المطلوبة للحصول على تمويل إنشاء وتجديد وتوفيق أوضاع حضانات الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة من بنك ناصر:

طلب الحصول على القرض.

صورة بطاقة الرقم القومي سارية للعميل والضامن.

إيصال مرافق حديث لمحل إقامة العميل ودار الحضانة في حالة الحضانات القائمة.

صورة شهادة المؤهل للعميل.

دراسة جدوى استرشادية للمشروع.

عمل استعلام ميداني لمقر الحضانة بواسطة المسئول من الزملاء بفروع البنك.

الاستعلام الائتماني I-SCORE للعميل والضامن على ألاً يقل التقييم الائتماني عن جيد.

عقد تمليك أو إيجار لمقر الحضانة يغطي مدة القرض موثق من الشهر العقاري.

تقديم ترخيص الحضانة أو رخصة مؤقتة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات استخراج الترخيص.

إقرار بأن العميل ليس من موظفي وزارة التضامن الاجتماعي، أو بنك ناصر الاجتماعي أو أقاربهم من الدرجة الأولى.

تقديم وثائق التأمين المطلوبة ومراجعتها بواسطة الفرع.

التوقيع على شيكات بنكية بقيمة الأقساط، ويتم الإعفاء من هذا البند حال توفر ضامن موظف حكومي أو معاش أو بضمان أوعية ادخارية أو باستثناء من اللجنة المركزية للائتمان.

تقديم صحيفة الحالة الجنائية للعميل موجهة للبنك لم يمر عليها 3 شهور بعدم صدور أحكام جنائية.