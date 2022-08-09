«ضيع هيبتي في الشارع».. اعترافات قاتل مسجل خطر بمنطقة الساحل أمام المارة

«ثبتني في الشارع، وضحك الناس عليّ».. بهذه الكلمات برر «ج. أ» 26 سنة، عاطل، سبق اتهامه فى عدة قضايا، ارتكابه جريمة قتل عامل يدعى «ماهر. ف» 32 سنة في منطقة الساحل بالقاهرة، إذ اعترف المتهم، أنه ارتكب الجريمة انتقاما من المجني عليه لسابقة تثبيته في الشارع، أمام المارة في منطقته، والاستيلاء على أمواله.

«الناس ضحكت عليا وهيبتي وقعت في المنطقة»

يواصل المتهم اعترافاته، مشيرا إلى أنه قرر قتل المجني عليه على المقهى الذى اعتاد الجلوس عليه فى منطقته، إذ استقل توك توك، ونزل أمامه اثناء جلوسه، وأخرج مطواة «قرن غزال» وسدد له طعنة قاتلة في قلبه، فسقط صريعا ثم استولى على أمواله.

التحريات: المجني عليه مسجل خطر

وذكرت التحريات، تبلغ لقسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات، باستقباله أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا «له معلومات جنائية»، وتوفى متأثراً بإصابته بجرح طعنى، إثر ادعاء مشاجرة بالمنطقة سكنه.

مشاجرة في الشارع

خلال التحقيقات قال شقيق المجني عليه، إنه حال جلوس شقيقه بأحد المقاهي بدائرة القسم، حدثت بينه وبين أحد الأشخاص مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم بالتعدي على شقيقه بالضرب، باستخدام سلاح أبيض «مطواة»، كان بحوزته محدثاً ما به من إصابات، واستولى على هاتفه المحمول ومبلغ مالي ولاذ بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين صحة الواقعة، وأن وراء ارتكابها أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم له معلومات جنائية.

القبض على المتهم

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، مبلغ مالي والهاتف المحمول المستولى عليهما، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة المتهم للنيابة التي تولت التحقيق وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة القضية.