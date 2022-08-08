القبض على ربة منزل قتلت ابن شقيقة زوجها ودفنته في برميل «حفظ الجبن»

كشفت الأجهزة الأمنية في الأقصر ملابسات العثور على جثة طفل داخل برميل لحفظ الجبن، وتبين أن زوجة خال الطفل المتورطة في الجريمة، بسبب خلافات مالية مع والدته، وذكرت تحريات قطاع الأمن العام أنه تبلغ لمركز شرطة الأقصر بمديرية الأمن بالعثور على جثة طفل 6 سنوات داخل برميل بمسكن خاله الكائن بدائرة المركز.

العثور على جثة الطفل داخل برميل

وبالانتقال والفحص وبسؤال والد الطفل قرر بعثوره على جثة نجله بالمكان المشار إليه، وبتكثيف جهود فريق البحث المشكّل بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الأقصر، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة خال الطفل، وذلك لوجود خلافات مالية بينها وبين والدة الطفل.

خلافات مالية وراء مقتل طفل في الأقصر

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وأمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، إذ قامت باستدراج الطفل داخل مسكنها وقامت بإلقائه داخل برميل «لحفظ الجبن» مما أدى إلى وفاته في الحال، وذلك لخلافات مالية بينها وبين والدة الطفل المتوفى، فقررت الانتقام منها بقتل نجلها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.