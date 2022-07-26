الإعدام للمتهم بقتل «طفل الدقهلية».. دعاه للعشاء لسرقة «التوكتوك»

قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة التاسعة بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم بقتل طفل بغرض سرقة «توكتوك»، في مدينة السنبلاوين، بالإعدام شنقاً، وذلك بعد ورود رأي مفتي الجمهورية في قرار إعدامه، وذلك بعد أن وجهت إليه النيابة العامة اتهامات باستدراج الطفل المجني عليه، بحجة تناول العشاء معاً، وأنه يعمل مندوب مبيعات وسيحتاج إليه كثيراً للعمل معه، وعندما وصل إلى مكان مظلم انهال عليه ضرباً بسكين حتى فاضت روحه، وألقى بالجثة على الطريق، حتى تظهر جريمته أنها حادث سير.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسين عبدالكريم قنديل، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار ‏محمد عبدالغفار ‏عبدالرزاق، والمستشار ياسر عبدالقادر السعيد، وأمانة سر محمد عيسى عمر، وذلك في القضية رقم 22893 لسنة 2021 جنايات مركز السنبلاوين والمقيدة برقم 2938 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة.

إحالة المتهم بقتل الطفل «سيف» لجنايات المنصورة

وأحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، المتهم «محمد أ. م.»، 29 سنة، مقيم بناحية «منشأة صالح»، مركز أبو كبير، محافظة الشرقية، إلى محكمة جنايات المنصورة، لأنه في يوم 19 أغسطس 2021 بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، أقدم على قتل المجني عليه الطفل «هاني إبراهيم سالم سلمي سليمان»، وشهرته «سيف»، عمداً مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد عزماً قاطعاً على قتله.

قتل الطفل «سيف» في السنبلاوين

وأكدت النيابة العامة، في أمر الإحالة، أن المتهم ما إن ظفر بالمجني عليه عاجله بضربه بواسطة سلاح أبيض «سكين»، محدثاً به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، والتي أودت بحياته.

أقوال والد الطفل «سيف» في النيابة العامة

وقال إبراهيم سالم، 46 سنة، عامل، والد المجني عليه، في تحقيقات النيابة العامة، إن نجله اعتاد العمل على «توكتوك» مملوك لوالدته، وذلك لكسب الرزق بزمام السنبلاوين، وفي يوم الواقعة خرج قاصداً وجهته، وعندما اتصل به أخبره بأنه برفقته شخص سيقصد به إلى وجهته ويعود إلى مسكنه، إلا أنه لم يحضر، فارتاع فؤاد الأب عليه، وخالج صدره الشكوك لأمره، إلى أن فطن بمقتله، وأعزى قصد المتهم من ارتكاب الواقعة إلى إزهاق روح نجله الطفل المجني عليه، بغية الاستيلاء على الدراجة البخارية محل الواقعة.

واعترف المتهم في تحقيقات النيابة العامة بارتكاب الواقعة، على النحو الذي شهد به الشهود، وقام بعمل المعاينة التصويرية للواقعة، وبإحالته إلى محكمة جنايات المنصورة، قضت بمعاقبته بالإعدام شنقاً.