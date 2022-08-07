مصاريف كليات الهندسة بالجامعات الأهلية والخاصة.. تصل لـ80 ألف جنيه

أعلن مكتب القبول بالجامعات الأهلية، إجراء الجولة الثالثة من اختبارات القبول بالجامعات الأهلية، يوم الاثنين الموافق 1 أغسطس، وذلك لجميع طلاب الشهادة الثانوية وما يعادلها الذين انتهوا من تسجيل الرغبات بكليات الجامعات الأهلية، إذ تستعد الجامعات الخاصة لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد.

وتستعرض«الوطن» مصاريف كليات الهندسة بالجامعات الأهلية والخاصة بحسب ما أعلنته المواقع الخاصة بها.

مصاريف كليات الهندسة بالجامعات الأهلية والجامعات الخاصة

- مصاريف كلية هندسة الحاسب بالجامعات الأهلية (الملك سلمان الدولية- الجلالة -العلمين الدولية - المنصورة الجديدة): 69 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الهندسة بجامعة 6 أكتوبر:60 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الهندسة بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات: 46 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الهندسة بجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا: 35 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الهندسة بجامعة حورس:39 ألف جنيه.

- مصاريف كليات الهندسة بالجامعة المصرية الروسية:60 ألف جنيه للفصل الدراسى الواحد.

- مصاريف كلية الهندسة بالجامعة المصرية اليابانبة للعلوم والتكنولوجيا: 80 ألف جنيه.

- مصاريف كليات الهندسة بالجامعة الصينية في مصر:56 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الهندسة والتكنولوجيا بجامعة بدر بالقاهرة: 70 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الهندسة بجامعة سيناء:69 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الهندسة بجامعة سفنكس أسيوط الجديدة:30 ألفا و500 جنيه.

- مصاريف كلية الهندسة بجامعة النهضة:34 ألف جنيه للفصل الدراسى الواحد.

تواصل الكلية الهندسة بجامعة النهضة جهودها لتدريب الطلاب

وفي سياق متصل، نظم قسم هندسة الطاقة الكهربائية والمتجددة بكلية الهندسة جامعة النهضة برئاسة الدكتور محمد سعد – رئيس القسم، وإشراف الدكتور حسن محمود – رئيس لجنة الزيارات العلمية، تدريبًا ميدانيًا بشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء بأسوان، التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وتلتزم كلية الهندسة بجامعة النهضة بتقديم برامج أكاديمية معاصرة تنمي الجوانب المعرفية والمهارية والسلوكية للمهندسين وبما يؤهلهم ويكرس فكر ريادة الأعمال لديهم على المستوى المحلي و العربي و العالمي، وأن تطبق معايير الجودة في كافة أنشطتها الأكاديمية و الخدمية.