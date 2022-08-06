مراد منير يعود للمسرح بـ«المغامرة»: عرض جديد هيكسر الدنيا (فيديو)

يعود المخرج الكبير مراد منير، إلى عالم المسرح بعد توقف استمر نحو 14 عامًا، من خلال عمل مسرحي جديد، يخوض به مغامرة جديدة في عالم الفن، من خلال تقديم مجموعة من الشباب المبدعين، وتأكيده أنه سيكون عملًا فنيًا مميزًا ويكون علامة فارقة في مشواره الفني، وسيتحدث عنه الجميع.

وفي تصريحاته لـ«تليفزيون الوطن» قال المخرج مراد منير، إنه سعيدًا جدًا لتقديم مسرحية جديدة تحمل اسم المغامرة، وأجمل بها أنها سيتم تقديمها من خلال الثقافة الجماهيرية وليس من خلال مسرح ضخم كبير.

مسرحية المغامرة بطولة مجموعة من الشباب

وعما إذا كان العرض المسرحي يضم أي من نجوم الفن، قال مراد منير، إنه يراهن بمجموعة من الشباب الجدد «كلهم شباب مش نجوم، ويشارك فيه يوسف ابني، لأنه ممثل شاطر وبيعمل دور صعب جدًا».

مراد منير: أوعدكم بمسرحية مفاجئة لمصر

ووعد بتقديم عرضًا مسرحيًا سيكون بمثابة مفاجئة لعشاق المسرح «أوعدكم بعرض يكسر الدنيا وهقلب بيه مصر كلها، هيقولوا عليا يا نهار، راح الثقافة الجماهيرية يعمل شغل، هو ده مش بيتهد أبدًا دايما يكسر الدنيا كده، أوعدكم بكده إن شاء الله».

وأكد أنه رغم أعماله، إلا أنه حتى الآن يشعر أنه لم يقدم مسرحا، ولديه إحساس بأنه فنان يريد أن يبدأ من جديد، وأن يقدم أعمالًا تكون بمثابة هدية لمصر.

وكان المهرجان القومي للمسرح في حفل افتتاح دورته الـ15، قد كرّم مجموعة من المبدعين، أبرزهم المخرج مراد منير، الذي صعد إلى خشبة المسرح لتسلم جائزته بصحبة ابنته ليلى، التي أنجبها وشقيقها يوسف من زوجته النجمة الراحلة فايزة كمال.