مهندس بحياة كريمة: نستهدف بناء 239 عمارة في رأس البر

قال المهندس أحمد الديب، مهندس استشاري بإحدى الشركات المشرفة على العمل ضمن مشروعات حياة كريمة، إن المبادرة في رأس البر، تستهدف بناء 239 عمارة، على أن تشمل المرحلة الأولى 96 عمارة، والمرحلة الثانية ستشمل 143 عمارة، بإجمالي وحدات 4780 وحدة سكنية، ويضم مجتمع سكني متكامل بخدمات، ويضم 9 مباني خدمية.

أماكن خدمية في رأس البر

وأضاف «الديب»، خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن المدينة المطورة تضم 3 مساجد و3 أسواق ومراكز صحية وحضانة.

المساهمة بنسبة كبيرة في زيادة الإقبال على رأس البر

فيما أوضحت المهندسة ريهام أبو العز، مدير مكتب فني بإحدى الشركات المنفذة للمشروع، أن المشروع سيساهم بنسبة كبيرة في زيادة أعداد المقبلين على مدينة رأس البر لأن التميم مختلف ويتكون من نموذجين بمساحات مختلفة تتراوح من 130 متر إلى 160 متر بإجمالي 239 عمارة سكنية على مرحلتين بإجمالي 4870 وحدة سكنية كاملة المرافق بالإضافة إلى عدد من المباني الخدمية.

توفير فرص عمل لمختلف الأفراد

بدوره أشار المهندس محمد صلاح، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات المقاولات المنفذة للمشروع، إلى أن المشروعات المنفذة فتحت فرص عمل أمام شباب دمياط شملت مهندسين وعمالة وصنايعية.

تدشين مبادرة حياة كريمة

ودشن الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة حياة كريمة في بداية 2019 في أحد مؤتمرات الشباب من أجل توفير حياة كريمة للمصريين الأكثر احتياجا في الجمهورية الجديدة.