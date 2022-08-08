مصرع شاب في حادث انقلاب دراجة نارية بطريق القاهرة – الفيوم

لقي شاب في أوائل العقد الثاني من العمر، مصرعه في حادث انقلاب دراجة نارية مأساوي على طريق القاهرة – الفيوم الصحراوي، أمام مدخل أبشواي أثناء ذهابه إلى عمله، حيث انفجر إطار الدراجة النارية فجأة واختل توازنه وانقلب بالدراجة النارية على الطريق، حيث ارتطم رأسه بالأسفلت وسقط غارقاً في دمائه في مشهد مأساوي، فيما هرعت الشرطة وسيارة الإسعاف على الفور إلى مكان الحادث لإتخاذ اللازم.

بلاغ بمصرع شاب

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية على طريق القاهرة – الفيوم، أمام مدخل أبشواي بنطاق المركز، ووجود متوفى.

وانتقل على الفور، ضباط مركز شرطة طامية بقيادة المقدم محمد عشري رئيس مباحث المركز إلى مكان الحادث، وتبينّ مصرع عبده أمين، 21 سنة، ومقيم الكعابي الجديدة بنطاق مركز شرطة سنورس، في حادث انقلاب دراجة نارية على طريق القاهرة - الفيوم.

انفجار الإطار السبب

وكشفت المعاينة الأولية للحادث، عن أنّ الشاب كان يستقل دراجة نارية في طريق عمله، وانفجر الإطار فجأة، فاختل توازنه وسقط على الأسفلت غارقاً في دمائه، ولفظ أنفاسه الأخيرة إثر إصابته بنزيف بالمخ عقب ارتطام رأسه بالأسفلت.

وجرى استدعاء سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث، حيث قامت بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق، كما تم إزالة آثار الحادث، وتيسيير الحركة المرورية على الطريق.

وتحرر بالحادث المحضر اللازم، وإتخذت الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، وأمرت بتسليم الجثمان لذويه لتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته.