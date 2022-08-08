مصرع طالبين وإصابة 3 آخرين في انقلاب سيارة بالبحيرة

لقي شخصان مصرعهما فيما أصيب 3 آخرين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق «مصر - إسكندرية» الزراعي بنطاق مركز كفر الدوار، وجرى حفظ الجثتين داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار العام، ونقل المصابين إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

تلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة كفر الدوار، يفيد استقبال المستشفى جثة شخصين و3 آخرين مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق «مصر - إسكندرية» الزراعي بنطاق المركز، وجاري عمل الفحوصات الطبية وتحرير محضر بالواقعة.

وفاة طالبين في حادث انقلاب سيارة

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وجرى الدفع بعدد من سيارت الإسعاف وتبين وفاة كلا من «ندى صلاح عبدالحميد»، 22 سنة، طالبة مقيمة كفر الدوار، «محسن مصطفى الشيخ»، 25 سنة، طالب بكلية الهندسة، وجرى حفظ الجثتين داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار العام.

فيما أسفر الحادث عن إصابة كلا من «عمر عصام محمد»، 19 سنة، مقيم كفر الدوار، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الساق اليمنى، «مي صلاح عبدالحميد»، 17 سنة، مصاب باشتباه نزيف بالبطن واشتباه ما بعد الارتجاج، و«مصطفى أحمد صبحي»، 19 سنة، مصاب بكدمات متفرقة وكسر في الساق اليمنى ونزيف في البطن.

نقل المصابين إلى المستشفى

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.