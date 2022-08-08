تفاصيل حادث تصادم محور سمالوط: «ماتوا وهما رايحين الشغل»

أعلى محور سمالوط بالمنيا، سمع الأهالي صوت ارتطام قوى، أسرعوا محاولين اكتشاف حقيقة ما يحدث، ليكتشفوا وقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وسيارة نقل تقل عمالًا، إذ كان قفز بعض العمال من السيارة في محاولة منهم للنجاة، حاول الجميع إنقاذ مستقلي السيارتين وأبلغوا رجال الشرطة بالواقعة.

عمال زراعيين

انتقل رجال الشرطة الى المكان، وتبين من خلال فحص حادث سمالوط وجود وفيات وهم عمال كانوا يركبون سيارة نقل، ومتوجهين إلى عملهم في أرض زراعية، ووجود مصابين في الحادث، وتمّ مناقشة شهود العيان على الحادث وبلغ عدد المتوفيين 8 والمصابين 13 فردًا.

وناظرت جهات التحقيق جثامين المتوفين وأمرت بنقلهم إلى مشرحة مستشفى سمالوط، ونقل المصابين إلى المستشفى ذاته لإجراء الإسعافات اللازمة لهم، وأمرت بسرعة إجراء تحريات رجال الشرطة في الواقعة والاستماع إلى أقوال شهود العيان الذين تصادف تواجدهم في مسرح الجريمة وقت وقوع الحادث، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

أسر الضحايا

وأمام مستشفى سمالوط، تجمع أهالي وأسر ضحايا الحادث في انتظار استلام جثامينهم لتشييعها إلى مثواهم الأخير وسط حالة من الحزن والصدمة سيطرت عليهم، فالبكاء لم يتوقف أمام المستشفى، إذ تجمع أقاربهم محاولين التخفيف عنهم.