إصابة طالب بطلق ناري في قرية البرجاية بالمنيا

أصيب طالب بطلق ناري في قرية البرجاية التابعة لمركز المنيا، مساء اليوم الإثنين، وتم نقله إلى المستشفى العام لإسعافه، وتكثف إدارة البحث الجنائي من جهودها لضبط المتهم، حيث أفادت التحريات الأولية بوجود خلافات قديمة.

نقل طالب مصاب بطلق ناري للمستشفى

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بورود إشارة من مأمور مركز شرطة المنيا، تتضمن إصابة «محمد الحسيني»، 17 عاما، طالب، بطلق ناري في الظهر أثناء تواجده بالقرب من محطة مياه قرية البرجاية التابعة لمركز المنيا، وتم نقله للمستشفى العام لتلقي العلاج.

تحديد المتهم وجهود لسرعة ضبطه

بإجراء التحريات الأولية لرجال الأمن وجمع المعلومات، تم تحديد المتهم ويدعى «و. ا»، وجار ضبطه، حيث تبين وجود خلافات قديمة بين المتهم والمجني عليه، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

وتكثف أجهزة الأمن من تواجدها بالقرية منعا لحدوث تداعيات بين أهلية المتهم والمجني عليه، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بسرعة ضبط المتهم واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وسؤال المجني عليه إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك.