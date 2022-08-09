حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 9-8-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الميزان يتميز بحبه للصدق فهو يكره الكذب بشكل كبير ولا يقبل الخيانة أبدا مهما كان الوضع، ويظل كارها للشخص الذي صدرت منه للأبد، كما أنه لايخاف من الوحدة فهو يفضلها في أوقات كثيرة ويكره الضجيج.

مواصفات برج الميزان

ومن ناحية الصداقة فهو لديه عدد كبير من الأصدقاء التي تجعله يشعر بوجود الكثير بجانبه، ويحاول أن يجعلهم يشعروا بالسعادة رغم تفضيله الوحدة في أوقات كثيرة، فهو لا يرفض أي طلب، لطالما كان في يده سواء كان من العائلة أو الأصدقاء.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد خدمة يومية للقراء عن حظك اليوم لمواليد برج الميزان من خلال بوابة «الوطن» وذلك على النحو التالي:

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني بساعدك لكي تحقق نجاح كبير في حياتك المهنية، إذ أن اجتهادك بشكل كبير يدفعك للوصول لكل ما تريد،عليك فقط أن تحسن القيام بواجباتك بشكل كبير لكي تكون ناجح في حياتك، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الميزان.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفي

من الواضح أن مسئولياتك الكبيرة قد تكلفك الكثير لذا عليك ألا تجعل المسئوليات تؤثر على طريقتك، إذ أن الباقة تجعلك تكسب ثقة الجميع.. كن ودودا، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الميزان اليوم الثلاثاء 9 أغسطس الحالي.