حظك اليوم برج الدلو الاثنين 8-8-2022 عاطفيا ومهنيا

يٌعرف عن مواليد برج الدلو الكرم وحب مساعدة الآخرين بدون سبب، فهو مستمع جيد، لكنه لا يستطيع أن يمنح ثقته للآخرين بسهولة، فهو يعتقد أن الثقة يجب أن تكتسب حتى تدوم لوقت طويل.

وفي التقرير التالي، تقدم «الوطن» في إطار الموضوعات الخدمية التي تنشرها للقراء الراغبين بمتابعة تأثير حركة الفلك والكواكب والأبراج على حالة مواليد الأبراج السماوية، لأصحاب برج الدلو حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، التي جاءت على النحو التالي:

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

ويكون حظك اليوم لمواليد برج الدلو وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد على المستوى العملي والمهني: يكون القمر بمنزل الأصدقاء يساعدك على التواصل جيدا مع من حولك وصداقات تتوطد.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

وأضافت «فؤاد» أن حظك اليوم على المستوى العاطفي والعائلي لمواليد هذا البرج، أنه رغم الضغوط والتشوش.. تبدو أكثر تحررا، وأكثر قدرة على إيجاد حلول لمشكلة عاطفية عالقة.

مشاهير برج الدلو

من أبرز مشاهير برج الدلو الراحلة سندريلا السينما المصرية سعاد حسني، والفنانة الراحلة ماري منيب، والفنان فاروق الفيشاوي، ونادين لبكي مخرجة لبنانية، وتيم حسن ممثل سوري، والفنانة نبيلة عبيد، والفنان أحمد راتب، والمخرج يوسف شاهين.