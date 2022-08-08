حظك اليوم برج الحوت الاثنين 8-8-2022 عاطفيا ومهنيا

يتعاطف مواليد برج الحوت مع الآخرين بسهولة، فهو معروف بالإيثار يفضل المقربين وأصدقائه حتى عن نفسه، مما يجعله يتعرض لكثير من الخيبات والمشاكل العاطفية والاجتماعية طوال الوقت.

وفي التقرير التالي، تقدم «الوطن» في إطار الموضوعات الخدمية التي تنشرها للقراء الراغبين بمتابعة تأثير حركة الفلك والكواكب والأبراج على حالة مواليد الأبراج السماوية، لأصحاب برج الحوت حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، التي جاءت على النحو التالي:

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

ويكون حظك اليوم لمواليد برج الحوت وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد على المستوى العملي والمهني: القمر معاكس في منزل العمل، وتشعر اليوم أنك مكبّل الحركة، فابحث عن حافز ورتّب أفكارك وأولوياتك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

وأضافت «فؤاد» أن حظك اليوم على المستوى العاطفي والعائلي لمواليد هذا البرج، قاوم ميلك للعناد والشك، فالأمر قد يتطلب منك استعدادا للتنازل والتساهل، ولا تفقد أعصابك أمام المستجدات.

مشاهير برج الحوت

ومن مشاهير برج الحوت عالمة الذرة المصرية سميرة موسى، والشاعر أبو القاسم الشابي، والفنان الهندي عامر خان، والفنانة سلوى خطاب، الفنانة حنان مطاوع، والفنانة العالمية كوين لطيفة، والممثل خالد زكي، والفنان حمادة هلال، وأحمد السقا، والفنان الراحل محمد عبد الوهاب.