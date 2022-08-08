حظك اليوم برج الجدي الاثنين 8-8-2022 عاطفيا ومهنيا

امرأة برج الجدي عاطفية وحساسة، لكنها تميل لإخفاء هذا الجزء من شخصيتها، كما أنها محاورة جيدة، قادرة على إدارة نقاش وحوار مع الجميع بانسجام تام.

وفي التقرير التالي، تقدم «الوطن» في إطار الموضوعات الخدمية التي تنشرها للقراء الراغبين بمتابعة تأثير حركة الفلك والكواكب والأبراج على حالة مواليد الأبراج السماوية، لأصحاب برج الجدي حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، التي جاءت على النحو التالي:

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

ويكون حظك اليوم لمواليد برج الجدي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد على المستوى العملي والمهني: تجد اليوم أنك تميل لتحليل المواقف بدقة، وينصحك الفلك بالعمل خلف الستار.. قد تكون بحاجة للهدوء، ومن المهم أن تتجنب الفخر بنفسك.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

وأضافت «فؤاد» أن حظك اليوم على المستوى العاطفي والعائلي لمواليد هذا البرج، يكون القمر في منزل الصحة السلبي، وعليك أن تلتزم بنظام حياة صحي، ومن المهم ألا تتكلم عن حياتك الشخصية.

مشاهير برج الجدي

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الممثل الكوميدي جيم كاري، والمطرب الكويتي نبيل شعيل، نيللي، ليلي علوي، نجوى فؤاد، شاعر العامية الراحل صلاح جاهين، والفنان محمود المليجي، والمغنية الإيطالية من أصول مصرية داليدا، والفنان صلاح ذو الفقار، والممثلة والصحفية روز اليوسف.