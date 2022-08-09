مندوب مصر بمجلس الأمن: لن نتخلى عن مسؤوليتنا التاريخية تجاه شعب فلسطين

قال السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر في جلسة مجلس الأمن الدولي حول تطور الأوضاع في قطاع غزة، إن مصر لن تتخلى عن مسؤوليتها التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، وسعيها الدؤوب نحو تحقيق غد أفضل نتطلع له جميعا يسوده الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وذلك خلال كلمته في الجلسة التي عرضت على شاشة «extra news».

مصر لن تتخلى عن مسؤوليتها التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق

وأضاف «عبد الخالق»، أنه لقد جاء التصعيد الأخير في ظل استمرار سياسة الحصار الإسرائيلية المفروض على قطاع عزة وصعوبة نفاذ السلع والخدمات عبر المعابر الإسرائيلية بجانب استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية عبر سلسلة من الاعتقالات والتوسع الاستيطاني وهدم المنازل والمنشآت الفلسطينية واستخدام الرصاص الحي من قبل قوات الاحتلال ضد المدنيين خاصة الأطفال والعنف المتزايد من قبل المستوطنين.

لا بد من الخروج من دورات العنف المتكررة بين الجانبين

وأوضح مندوب مصر في جلسة مجلس الأمن الدولي، أن مصر أكدت مرارًا استحالة استمرار الأوضاع الحالية على ما هي عليه، وأنه لا بد من الخروج من دورات العنف المتكررة بين الجانبين، الذي يدفع الشهداء من المدنيين ثمنها.