كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن نتيجة تنسيق حاسبات ومعلومات 2021 علمي علوم، وذلك عقب إعلان الوزارة لنتيجة التنسيق المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة للعام الدراسي2021، وشهدت انخفاضا كبيرا في الحدود الدنيا لتنسيق كليات الحاسبات والمعلومات للعام الحالي بسبب تدنى مجاميع الثانوية العامة.

وترصد «الوطن» نتيجة تنسيق حاسبات ومعلومات 2021 علمي علوم للمرحلة الثانية:

- الحد الأدنى لكلية الحاسبات والمعلومات 2021 جامعة المنصورة 86.8% لشعبة علمي علوم.

- الحد الأدنى لكلية الحاسبات والمعلومات 2021 جامعة قنا 86.8% لشعبة علمي علوم.

- الحد الأدنى لكلية الحاسبات والمعلومات 2021 جامعة سوهاج 86.8% لشعبة علمي علوم.

- الحد الأدنى لكلية الحاسبات والمعلومات 2021 جامعة كفر الشيخ 86.8% لشعبة علمي علوم.

- الحد الأدنى لكلية الحاسبات والمعلومات 2021 جامعة دمياط 86.8% لشعبة علمي علوم.

- الحد الأدنى لكلية الحاسبات والمعلومات 2021 جامعة المنيا 86.7% لشعبة علمي علوم.

- الحد الأدنى لكلية الحاسبات والمعلومات 2021 جامعة الإسكندرية 85.5% شعبة علمي علوم.

- الحد الأدنى لكلية الحاسبات والمعلومات 2021 جامعة طنطا 86.3% لشعبة علمي علوم.

- الحد الأدنى لكلية الحاسبات والمعلومات 2021 جامعة عين شمس 86.3% لشعبة علمي علوم.

- الحد الأدنى لكلية الحاسبات والمعلومات 2021 جامعة أسيوط 86% لشعبة علمي علوم.

انخفاض الحد الأدنى لتنسيق كلية الحاسبات والمعلومات:

- الحد الأدنى لكلية الحاسبات والمعلومات 2021 جامعة كفر الشيخ 86% لشعبة علمي علوم.

- الحد الأدنى لكلية الحاسبات والمعلومات 2021 جامعة الزقازيق 85%.

- الحد الأدنى لكلية الحاسبات والمعلومات 2021 جامعة الأقصر85%.

- الحد الأدنى لكلية الحاسبات والمعلومات 2021 جامعة بنى سويف 84.9%.

- الحد الأدنى لكلية الحاسبات والمعلومات 2021 جامعة قناة السويس بالإسماعيلية 85%.

- الحد الأدنى لكلية الحاسبات والمعلومات 2021 جامعة الفيوم 85%.

- الحد الأدنى لكلية الحاسبات والمعلومات 2021 السويس 85%.