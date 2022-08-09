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درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 9-8-2022 في مصر

كتب:

انتصار الغيطانى
01:06 ص | الثلاثاء 09 أغسطس 2022
درجات الحرارة اليوم

درجات الحرارة اليوم

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة في حالة الطقس اليوم الثلاثاء، الموافق 9 أغسطس، وفقا لبيان صادر عنها.

وأوضح خبراء الأرصاد، أن حالة الطقس اليوم، تشهد ارتفاع في نسب الرطوبة، وهذا ما سيزيد من الإحساس بحرارة الطقس، إذ يسود طقسا حارا رطبا خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية والسواحل الشرقية، في حين يسود طقس شديد الحرارة، رطبا على مدن جنوب سيناء وجنوب البلاد.

مع استمرار ظهور الشبورة المائية الخفيفة في ساعات الصباح الباكر، وذلك على الطرق الزراعية والصحراوية والقريبة والمؤدية إلى القاهرة الكبرى، ومدن القناة ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية.

درجات الحرارة اليوم

 جاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 9 أغسطس، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية، كما يلي:

القاهرة 35 - 25

الإسكندرية 32 - 24

وادي النطرون 34 - 24

طنطا 34 - 25

شبين الكوم 34 - 25

دمنهور 33 - 24

بلطيم 31 - 25

مطروح 31 - 24

السلوم 32- 21

سيوة 37 - 23

بورسعيد 32- 25

دمياط 32 - 25

الزقازيق 34 - 25

المنصورة 34 - 25

الإسماعيلية 35 - 24

السويس 35 - 24

العريش 32 - 24

رفح 32 - 24

رأس سدر 37 - 25

نخل 36 - 22

نويبع 38 - 27

طابا 36 - 27

كاترين 35 - 19

الطور 40- 26

شرم الشيخ 41- 29

الغردقة 40 - 28

مرسى علم 39 - 28

الفيوم 37 - 24

بني سويف 36 - 24

المنيا 36 - 24

أسيوط 38- 24

سوهاج 38 - 25

قنا 48- 27

الأقصر 42 - 28

أسوان 43 - 29

إدفو 43 - 28

أبو سمبل 42 - 28

الوادي الجديد 41 - 26

شلاتين 39 - 29

أبو رماد 39 - 28

حلايب 35 - 26

رأس حدربة 35 - 27

 

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