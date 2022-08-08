السيطرة على حريق في مخزن منظفات بفيصل دون إصابات

أخمدت قوات الحماية المدنية في الجيزة، حريقا نشب داخل مخزن أدوات نظافة في فيصل، قبل قليل، دون وقوع إصابات.

تفاصيل الواقعة

وتلقت غرفة عمليات النجدة في الجيزة، بلاغا من الأهالي مفاده نشوب حريق داخل مخزن أدوات نظافة في فيصل، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى مكان الحريق لاحتمالية وقوع ضحايا أو مصابين، وجرى فرض كردون أمني لوقف امتداد النيران.

الحماية المدنية تسيطر على الحريق

ودفعت وحدة الحماية المدنية فور تلقيها البلاغ بـ3 سيارات إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق في لحظاته الأولى قبل أن يسفر عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وجرت عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران.

الأدلة الجنائية تعاين آثار الحريق

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق، التي انتدبت عناصر الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحادث، وتبين مدى إمكانية وجود شبهة جنائية حيال اشتعال الحريق من عدمه، واستدعت عددا من شهود العيان لسماع أقوالهم بشأن اندلاع الحريق.

كما أمرت جهات التحقيق بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من مكان الحادث؛ تمهيدا لتفريغها والوقوف على ملابسات الواقعة، وكلفت رجال المباحث بتكثيف جهودها وسرعة استكمال تحرياتها بشأن اندلاع الحريق للوقوف على أسبابه، وموافاة جهات التحقيق بالمستجدات، وتتابع جهات التحقيق سير مجرى التحقيقات في الواقعة.