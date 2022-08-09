آخر تطورات مشروعات الصرف الصحي بمطروح.. 4 محطات بتكلفة 177 مليون جنيه

قال المهندس أحمد نصر مدير جهاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، إنّ مدينة السلوم آخر محافظة حدودية غربي البلاد، وكانت محرومة من خدمة الصرف الصحي، لكن القيادة السياسية مهتمة بتوصيل خدمات البنية التحتية لجميع أنحاء البلاد، وتم التفكير في مشروع الصرف الصحي هناك.

4 محطات صرف صحي بمطروح

أضاف نصر، خلال مداخلة هاتفية برنامج «صباح الخير يا مصر»، على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبد الصمد وهدير أبو زيد، أن المشروع عبارة عن 4 محطات صرف صحي في مطروح، بالإضافة إلى شبكات انحدار، وخطوط طرد، ومحطة معالجة بطاقة 7 آلاف متر مكعب في اليوم الواحد.

177 مليون جنيه تكلفة المشروع

تابع مدير جهاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح: «حصلنا على شارة البدء، وبدأنا في تنفيذ المشروع، وستبلغ تكلفته نحو 177 مليون جنيه، ومدة التنفيذ ستستغرق نحو 18 شهرا، ليكون بعدها هناك صرف صحي متكامل، ونسبة العمل في المشروع 10%».

20 ألف مستفيد من شبكة الصرف الصحي

أكد المهندس أحمد نصر، أن شبكة الصرف الصحي ستغطي مدينة السلوم بالكامل، وعدد المستفيدين نحو 20 ألف نسمة، وهناك تنسيق متبادل مع الوحدات المحلية لتذليل كل العقبات، لأنه «مشروع مهم جدا، يستهدف توفير حياة كريمة لأهالينا».