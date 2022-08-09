تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب مشنوقا داخل منزله في بولاق أبو العلا، ونقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

وقررت انتداب الطب الشرعي؛ لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

كما طلبت النيابة استدعاء أسرة المتوفى؛ لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، وهل تتهم أحدًا بالتسبب في الواقعة من عدمه.

بداية البلاغ

وتلقى مأمور قسم شرطة بولاق أبو العلا، بلاغًا بالعثور على جثة شاب مشنوقًا داخل منزله في دائرة قسم الشرطة، وتبين العثور على جثة شاب يدعى «عبدالرحمن س» 27 عاما، معلقة في سقف غرفة نومه بالمنزل.

كما تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، وتبين خلو الجثة من أي إصابات ظاهرية، كما تبين وجود إصابات حول الرقبة بسبب الحبل.

التحريات: لا توجد شبهة جنائية

ورجحت التحريات عدم وجود شبهه جنائية في الواقعة، وأضافت التحريات أن الشاب المتوفى غير متزوج، وأنه أنهي حياته لمروره بأزمة نفسيه، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.