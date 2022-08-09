التصريح بدفن 3 أشخاص لقوا مصرعهم في حادث بالشرقية 

صرحت نيابة أبوكبير بإشراف المحامي العام الأول لنيابات شمال الشرقية بدفن 3 أشخاص لقوا مصرعهم في حادث تصادم دراجتين ناريتين في طريق أبو كبير- كفر صقر، أمام مصنع قها.

مصرع 3 أشخاص في حادث تصادم

كان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية تلقى إخطارًا يفيد بتلقي مركز شرطة أبو كبير بلاغا بوقوع تصادم موتسيكلين بطريق أبو كبير_ كفر صقر أمام مصنع قها. ما أسفر عن مصرع كل من «محمد. أ. أ»، 24 عامًا و«عمر. م. ع» 15 عامًا و«زياد. م. ال» 17 عامًا.

التصريح بدفن المتوفين

جرى نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفي أبوكبير المركزي، وتم والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن وتم تحرير محضر بالواقعة.

إصابه شخص سقط من القطار في بلبيس

في سياق منفصل، أصيب رجل إثر سقوطه من القطار بمحطة السكة الحديد ناحية قرية الجوسق بمركز بلبيس.

وتلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية إخطارًا يفيد بسقوط شخص 55 عامًا من القطار أثناء محاولته النزول من القطار قبل أن يتوقف تمامًا ناحية محطة السكة الحديد بقربك الجوسق التابعة لمركز بلبيس.

وجرى نقل المصاب إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي العلاج اللازم حيث تبين إصابته بإصابات بسيطه ومتوسطة. وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.