تخفيض رسوم السكن الجامعي لطلاب «الملك سلمان الدولية» بنسبة 50%

أعلن الدكتور أشرف حسين رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، عن تخفيض رسوم السكن الجامعي للطلاب المُلتحقين بفروع الجامعة الثلاثة بمدن «الطور، رأس سدر، شرم الشيخ»، بنسبة 50%، في إطار التيسير على أسر الطلاب، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.

وأوضح الدكتور أشرف حسين، رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، أنّ الجامعة تطرح عددًا من البرامج المميزة خلال العام الجامعي 2022/2023، ففي مجال العلوم الهندسية تطرح الجامعة برامج «هندسة العمارة، هندسة الإلكترونيات والاتصالات، هندسة الطاقة، هندسة الميكاترونيات، هندسة وإدارة الإنشاءات»، ومجال هندسة الحاسبات يشمل برامج «هندسة الذكاء الاصطناعي، وهندسة الحاسب وتضم: مسارات النظم المُدمجة، الحوسبة السحابية، الحوسبة عالية الأداء، الأمن السيبراني».

برامج مميزة خلال العام الجامعي 2022/2023

وأضاف أن مجال علوم الحاسبات يشمل برامج المعلوماتية الطبية الحيوية، ويضم مجال علوم الحاسب مسارات تحليل البيانات الضخمة، الرؤية بالحاسب، هندسة البرمجيات، علوم الذكاء الاصطناعي، إلى جانب مجال الصناعات التكنولوجية ويشمل برامج تكنولوجيا صناعات التبريد والتكييف، وتكنولوجيا صناعة خطوط الإنتاج، تكنولوجيا صناعة الأجهزة الدقيقة، أما مجال العلوم الأساسية المُتقدمة فيشمل برامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية، كيمياء البترول، ومجال الزراعات الصحراوية ويضم برنامج الإنتاج النباتي في المناطق الصحراوية.

كما تشمل جامعة الملك سلمان في مجال الطب برنامج الطب والجراحة، ومجال طب الأسنان، برنامج طب الأسنان، وبرنامج الصيدلة الإكلينيكية Pharm - D، وبرنامج الطب البيطري، وبرنامج علوم التمريض، إلى جانب برامج الاستثمار والتمويل، المحاسبة ونُظم المعلومات.

اختبارات القبول بالجامعة.. الإثنين من كل أسبوع

ويشمل مجال اللغات التطبيقية، برامج الترجمة التحريرية والفورية للغة الإنجليزية، الترجمة التحريرية والفورية للغة الألمانية، ويضم مجال السياحة والضيافة برنامج إدارة الفنادق والمُنتجعات، ومجال الفنون والتصميم يشمل برامج العمارة الداخلية، تصميم الجرافيك وبناء الماركة.

الجدير بالذكر أنه يتم عقد اختبارات القبول بالجامعة يوم الإثنين من كل أسبوع، وحتى نهاية شهر سبتمبر المقبل، وذلك لجميع طلاب الشهادات المُعادلة والثانوية العامة، الذين أنهوا إجراءات التقدم قبل عشرة أيام من موعد الاختبار، ويتم إعلان نتائج التنسيق يوم الخميس من كل أسبوع، كما يحق للطالب تحديد مكان الاختبار، سواء كان بأحد مراكز الاختبارات بالجامعات الأهلية أو من المنزل بمُراقبة إلكترونية كاملة، كما أن نظام القبول يعتمد على المجموع الاعتباري للطالب، ويتم حسابه من خلال مجموع الطالب في الثانوية العامة أو الشهادة المُعادلة، مُضافًا إليه درجات الاختبار الإلكتروني «70% لمجموع الثانوية العامة أو ما يُعادلها + 25% لاختبار المعلومات القطاعية + 5% لاختبار التفكير النقدي».