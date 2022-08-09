وفاة موظفة في «قعدة مزاج» مع زميلها بالجيزة.. «كانوا بيتعاطوا داخل العربية»

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، بالعثور على جثة سيدة داخل سيارة متوقفة بدائرة القسم.

ووفق بيان أصدرته وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، فإنه بالفحص عثر بجوار المتوفاة على حقيبة يد بداخلها بعض المتعلقات الشخصية، و3 أكياس بلاستيكية صغيرة بها آثار مادة مخدرة.

جرى تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، أسفرت جهوده عن تحديد مالك السيارة المشار إليها، مقيم بدائرة القسم.

اعترافات المتهم

كما جرى ضبط المتهم وبمناقشته قرر أنه يعمل بإحدى الشركات بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، وأن المتوفاة تعمل رفقته بذات الشركة، وأنهما من متعاطي المواد المخدرة «مخدر الآيس»، وأثناء تواجدها رفقته بالسيارة وتعاطيهما المخدرات انتابتها حالة تشنج، ثم فارقت الحياة وقيامه بالاستيلاء على هاتفها المحمول وانصرف، ولم يبلغ عن الواقعة خشية افتضاح أمره، كما أرشد عن الهاتف المستولى عليه.