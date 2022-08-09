العثور على جثة شاب بنهر النيل في الجيزة

تُكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة، جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب بنهر النيل، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرة المتوفي لسماع أقوالها.

بلاغ بالعثور على جثة طافية بنهر النيل

تلقى مأمور قسم شرطة الجيزة بلاغًا بالعثور على جثة طافية بنهر النيل بدائرة القسم، وبالانتقال والتنسيق مع شرطة الإنقاذ النهري بالجيزة، تم انتشال الجثة، وبالفحص تبين أنها لذكر يرتدي كامل ملابسه، وتم العثور على متعلقاته الشخصية وبطاقة رقم قومي باسم «محمد.م.إ»، في العقد الثالث من العمر، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.

العثور على جثة مجهولة لمسن بنهر النيل في الصف

وفي سياق آخر، تواصل الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لكشف غموض العثور على جثة مجهولة لمسن بنهر النيل في مدينة الصف، بعد نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وكشف هوية المتوفي واستدعاء أسرته.