حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 10-8-2022 عاطفيا ومهنيا

يتسم مولود برج الأسد بأنه شخص هادئ وجذاب وأنيق ومتميز، يستطيع لفت الانتباه إليه، لبق وحساس وقوي الإرادة والشخصية، ومخلص وكريم، ويتميز أيضا بحسن الحديث وحسن التصرف بمختلف الأمور.

من أشهر صفات برج الأسد أنه رومانسي وعاطفي وصادق، يحب أن يعبر عن مشاعره، ولا يستطيع الكتمان، شديدة الصراحة في الحب، يرفض أن يفرض سلطته على المحيطين به.

وتستعرض بوابة «الوطن» من خلال السطور التالية، حظك اليوم بالنسبة لمواليد برج الأسد اليوم الأربعاء الموافق 10 أغسطس على الصعيدين المهني والعاطفي، وذلك وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الأسد مهنيا

مولود برج الأسد، يواجه اليوم الأريعاء في حظك اليوم، وجود تنافر بين فينوس والقمر بمنزلي الصحة، لهذا تطالبك الأفلاك أن تعير مزيدا من الاهتمام لصحتك، وتلتزم الهدوء، وتعمل على تنيظم جهودك ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد، وانتبه لحقوقك، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

تنصحك الأفلاك اليوم، بالهدوء والتروي، خاصة أن الوضع الفلكي يؤكد أنك ستميل للانعزال اليوم، وأن هذا الانعزال سينفعك في التأمل والتفكير، كما أنه من المهم ألا تتحدث عن أخبارك الشخصية للمحيطين بك، وفقا لما كشفت عنه خبيرة الأبراج والفلك في تصريحاتها لـ«الوطن».