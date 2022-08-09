حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 9-8-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج العقرب يتمتع بالهدوء والطموح بشكل كبير فهو يسعى لتحقيق أهدافه بقوة مهما كانت العقبات التي تواجهه في حياته كما أنه يحب أن يكون القائد في حياته وأن يكون كل شيء تحت سيطرته لكي يشعر بالسيطرة على زمام الأمور، مما يجعله يحصل على أعلى المناصب في المؤسسات المختلفة.

مواصفات برج العقرب

ويتسم برج العقرب بحساسيته المفرطة التي تجعله يتأثر من أقل شئيء يحدث حوله، كما أنه يفضل الكتمان في مختلف أمور حياته لكي يكون أفضل، فهو يرى أن الحديث قد يفسد أموره الخاصة، ويحب مولود برج العقرب أصدقائه بشكل كبير ويرى أنه دائما على حق في حياته.

وتقدم خبيرة الفلك، عبير فؤاد، خدمة يومية للقراء عن حظك اليوم لمواليد برج العقرب من خلال «الوطن» وذلك على النحو التالي:

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في برجك يمدك بطاقة إيجابية كبيرة لذا عليك أن تستغل ذلك وتساعد المحيطين من حولك لكي تصل لكي ماتريد وتكون محبوب من الجميع وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج العقرب.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفي

من الواضح أنك تتمتع بحضور أخاذ لليوم يجعلك تؤثر في الجميع وتصل لمستوى كبير من القبول بين كل من حولك مما يساعدك على تحسين العلاقات مع الغير، وفق حدك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج العقرب.