حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 9-8-2022 عاطفيا ومهنيا

مواليد برج العذراء فأنه من الشخصيات الصادقة الذي يرفض الكذب أو الكابين ويعتبرها مشكلة قد تصل لفقدان الثقة مع الآخرين، كما أنه من الشخصيات المسؤولية القادرة على تحمل ضغوط العمل والإرهاق، وعلى المستوى الشخصي فهو يرفض التعبير عن مشاعره وعواطفه الانسانية إلا بعد التأكد.

وفي إطار الموضوعات الاخبارية الخدمية التي تنشر للقاري على مدار اليوم، تقدم بوابة «الوطن» للمهتمين بمتابعة بمجال الفلك وحركة الكواكب والقمر والشمس، حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج العذراء اليوم، الفلك يدعمك ويعدك بفرص ذهبية وعليك بالتقاطها، وتبدو أكثر صبرا واستعدادا للتفاهم، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد» إن أصحاب هذا البرج، يكون القمر في منزل الحب يعدك اليوم بكل السعادة والحب والصداقة وربما أكثر.

مشاهير برج العذراء

ينتمي العديد من المشاهير إلى هذا البرج، أبرزهم مطرب الرومانسية الفنان الكبير كاظم الساهر والمطرب اللبناني وائل كافوري، والفنانة ريهام حجاج، بالإضافة إلى الفنانة الشابة منة فضالي، ومصطفى فهمي، وخالد النبوي والممثلة الهندية كارينا كابور.