حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 9-8-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج القوس يعشق السفر والمغامرات فهو يحب أن يكون دائما في مغامرة جديدة بحياته، ويعتبر من أكثر الأشخاص بهجة كما أنه عاطفي بدرجة كبيرة، إذ يعشق الأجواء الرومانسية وتجذبه أجواء المطر والضباب والشتاء، فذلك هو المناخ المفضل له.

مواصفات برج القوس

ويتسم مولود برج القوس بالكرم الزائد فهو يحب أن يكون مسرف ولا يبخل على نفسه بأي شيء مهما كان، كما أنه يثق في الآخرين أغلب الوقت مهما كانت التحذيرات من حوله مما يجعله يقع في مشكلات عديدة بسبب ذلك فهو لايشك مطلقا مما يتسبب ذلك في متاعب كبيرة له، كما أن مولود برج القوس عنيد بدرجة كبيرة في مختلف المواقف التي يتعرض لها.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يطالبك أن تكون واقعي بشكل كبير ولاتنخدع بالوعود الكاذبة، إذ أنه عليك التفكير جيدا قبل أي قرار تتخذه لكي تتجه نحو الصواب دائما وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج القوس.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر يطالبك أن تحافظ على صحتك، لذا عليك ألا تعلن أخبارك ولاتضغط على نفسك لكي تحصل على رضا الآخرين، فصحتك يجب أن تاخذ الأولوية في الوقت الحالي لكي تتمكن من الحياة بهدوء بعيدا عن المشكلات المختلفة، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج القوس.